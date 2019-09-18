Липецк, 18 сентября 2019, 18:28 — REGNUM В Липецке по поручению главы региона экологи выяснили причину неприятного запаха, на который жаловались жители областного центра — в частности, в центре, в микрорайоне Университетском и районе Сырского рудника.
Виновниками оказались ближайшие к городу сельхозпредприятия, которые вносили удобрения на поля. По словам начальника регионального управления экологии и природных ресурсов Галины Рощупкиной, аграрии не учли направления ветра, поэтому запах удобрений распространился по областному центру. Виновных пообещали наказать.