Рига, , 18:25 — REGNUM Латвийская полиция возбудила уголовное дело из-за массового отравления воспитанников сразу в нескольких детских садах Сигулды, сообщает сегодня, 18 сентября, латвийское новостное агентство LETA.

Процесс возбуждён по статье «Преступные деяния против здоровья лица». Всего в Сигулде острая кишечная инфекция была выявлена у 32 человек, 28 из которых дети.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из отравившихся на прошлой неделе детей пять были помещены в больницы, состояние троих квалифицировалось, как тяжёлое. После начало проверок питания в детских садах обнаружено, что в некоторые пища поставлялась нелегально.

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