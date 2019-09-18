Рязань, , 18:28 — REGNUM Рабочий получил травму при проведении опиловки деревьев в центре Рязани на улице Маяковского 18 сентября. По данным местных СМИ, мужчина упал с дерева, когда пытался поймать ветки, которые падали на припаркованные машины.

Врачи нейрохирургического отделения Областной клинической больницы прооперировали мужчину. Пациент находится в реанимации под пристальным наблюдением медиков, его состояние оценивается как тяжёлое, сообщили Рязанскому городскому сайту в пресс-службе регионального минздрава.

По словам очевидцев, скорая помощь ехала к пострадавшему 40 минут.