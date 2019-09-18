Москва, , 18:22 — REGNUM Проверку начали следователи следственного управления следственного комитета РФ по городу Москве по факту получения травмы 10-летним ребёнком в игровом центре на Варшавском шоссе. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

Заявление в правоохранительные органы поступило от отца ребёнка. По предварительным данным, 17 сентября девочка 10-ти лет получила травму позвоночника во время прохождения квеста в игровом центре на Варшавском шоссе.

Девочка упала на бетонный пол с каната, крепления которого оборвались. В настоящее время ребёнок госпитализирован, ему предстоит длительное лечение и реабилитация.

Следователи начали проверку причин и обстоятельств получения травмы ребёнком. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о привлечении к ответственности владельца здания торгового центра на Ямале, в котором получил серьёзные травмы пятилетний ребёнок.

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