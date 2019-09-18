Екатеринбург, , 18:14 — REGNUM На Среднем Урале синоптики прогнозируют 19 сентября сильные ливни и грозы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

В МЧС напоминают водителям и пешеходам о необходимости соблюдать осторожность на дорогах во время непогоды. Автомобилистам необходимо соблюдать дистанцию движения и скоростной режим, а гражданам при переходе автодорог внимательно смотреть по сторонам.

Отметим, что в первую половину сентября в Свердловской области и Екатеринбурге установилась тёплая погода, с небольшим количеством осадков. Однако, по прогнозам метеорологов, во второй половине месяца в регион придёт осенняя погода: температура воздуха заметно упадет, а количество осадков увеличится.