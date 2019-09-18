Владимир, , 18:03 — REGNUM Жителя города Владимира признали виновным в убийстве собственного брата. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

24 сентября 2018 года двое братьев вместе распивали спиртные напитки в сарае, но поссорились. Старший брат нашёл в сарае нож и несколько раз ударил им младшего. Пострадавшего госпитализировали, но он скончался в больнице в тот же день.

Старший брат вину не признал, заявив, что не бил другого мужчину ножом и не знает, кто это сделал. Однако собранных доказательств оказалось достаточно, и суд признал его виновным. Мужчину приговорили к девяти годам колонии строгого режима.