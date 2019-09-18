Орел, , 17:59 — REGNUM Орловский областной суд не нашел оснований для отстранения Дениса Блохина от должности руководителя Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба суда.

Ранее решение об отказе отстранить Блохина от должности вынес Заводский районный суд. Прокурор обжаловал это решение в областном суде. Прокуратура настаивала на удовлетворении ходатайства следствия о временном отстранении чиновника от должности, аргументируя тем, что он «продолжая находиться в занимаемой должности, может оказать давление на свидетелей, с целью дачи ими ложных показаний, продолжить заниматься преступной деятельностью и уничтожить доказательства, чем воспрепятствует производству по уголовному делу».

Однако суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отстранения Блохина от должности.

«Суд принял во внимание, что с момента деяния, которое явилось основанием для возбуждения уголовного дела, прошел длительный период времени. Обвинение до настоящего времени по возбужденному уголовному делу не сформулировано и никому не предъявлено», — уточнили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, летом этого года следственные органы сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего начальника КУ ОО «Орелгосзаказчик», а ныне члена правительства Орловской области, руководителя департамента строительства, транспорта и ЖКХ Дениса Блохина. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 285 УК РФ — «Злоупотребление должностными полномочиями». Речь идёт о нарушениях при производстве работ по реконструкции Центрального стадиона имени В.И. Ленина в Орле (один из так называемых «юбилейных» объектов): как считает следствие, подозреваемый, несмотря на то, что работы не были выполнены до конца, подписал документы о приемке, и контракт был оплачен полностью.

Читайте ранее в этом сюжете: В Орле суд отказался отстранять от должности главу стройдепартамента