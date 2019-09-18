Челябинск, , 17:56 — REGNUM В Челябинске сотрудники полиции поймали гражданина, который облил зелёнкой фасады офиса «Единой России» и приёмной Дмитрия Медведева. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Установить и задержать его помогла система видеонаблюдения в одной из аптек. Задержание произвели полицейские Советского района и областного главка. Им оказался проживающий в Челябинске гражданин 1982 года рождения.

Ему вменили мелкое хулиганство. Советский райсуд отправил хулигана на трое суток под арест.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение произошло 13 сентября. Благодаря видеокамерам удалось установить, кто это примерно сделал, и описать его приметы. Затем полицейские начали его поиски и обратились за помощью к гражданам.

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