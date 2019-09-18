Киев, , 17:54 — REGNUM Сообщение об угрозе взорвать мост «Метро» через Днепр получила полиция столицы Украины. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба украинского МВД.

Информация о мужчине, который находится на мосту и угрожает его взорвать, поступила в отделение киевской полиции днём 18 сентября. В настоящее время неизвестно, насколько реальны угрозы мужчины.

На место происшествия выехали все экстренные службы, в том числе бригады скорой помощи. Мост в Киеве перекрыт сотрудниками полиции. Мужчина, угрожающий взорвать мост, открыл стрельбу.

Пресс-служба киевского метрополитена сообщила о приостановлении движения от станции «Днепр» до станции «Лесная» на красной ветке из-за сообщения о минировании.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Калининграде мужчины, подозреваемого в «минировании» ночного клуба.

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