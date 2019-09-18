Севск, , 17:39 — REGNUM В Севском районе Брянской области злоумышленник дважды повредил одни и те же фотографии и надгробия на местном кладбище. Установить личность вандала помогли фотоловушки — разрушал памятники местный житель, знакомый одного из погребённого, сообщили 18 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

С заявлением о надругательстве над тремя могилами родственников в полицию обратилась пожилая жительница района. После инцидента она привела в порядок место захоронения, однако через неделю вандал опять повредил надгробия и оторвал с одного из них фотографию. Злоумышленника запечатлели фотоловушки, расставленные на кладбище, им оказался 37-летний местный житель. Свои поступки он объяснил неприязненным отношением к умершему знакомому, с которым раньше постоянно ссорился.

Возбуждено уголовное дело, мужчине могут назначить штраф или исправительные работы до одного года, или арестовать на срок до трёх месяцев.