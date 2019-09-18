Москва, , 17:31 — REGNUM Машина для уборки мусора провалилась под асфальт в Москве. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба префектуры Центрального административного округа города.

По предварительным данным, инцидент произошёл из-за подтопления грунта.

На месте происшествия работают коммунальные службы, идут работы по извлечению машины из ямы и подготовка к восстановлению дорожного покрытия.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало о провале в яму легкового автомобиля в московском районе Лефортово. Автомобиль удалось благополучно извлечь из ямы, водитель самостоятельно уехал с места происшествия.

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