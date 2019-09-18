Москва, 18 сентября 2019, 17:31 — REGNUM Машина для уборки мусора провалилась под асфальт в Москве. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба префектуры Центрального административного округа города.
По предварительным данным, инцидент произошёл из-за подтопления грунта.
На месте происшествия работают коммунальные службы, идут работы по извлечению машины из ямы и подготовка к восстановлению дорожного покрытия.
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее ИА REGNUM сообщало о провале в яму легкового автомобиля в московском районе Лефортово. Автомобиль удалось благополучно извлечь из ямы, водитель самостоятельно уехал с места происшествия.
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