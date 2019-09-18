Азов, Ростовская область, , 17:12 — REGNUM Неизвестные устроили перестрелку на улице города Азова в Ростовской области. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Стрельба произошла вечером 17 сентября на пересечении улицы Привокзальной и переулка Красноармейского. По предварительным данным, между несколькими гражданами произошёл конфликт, перешедший в перестрелку. Стрелявшие с места происшествия скрылись.

По факту стрельбы было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

В настоящее время стрелявший разыскивается, в оперативно-розыскных мероприятиях задействованы сотрудники различных силовых ведомств. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе в центре Челябинска, в результате которой получил ранение молодой человек 19-летнего возраста. Стрелявший разыскивается.

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