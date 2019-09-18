Краснодар, , 17:01 — REGNUM Деревья и большие ветки упали на территории четырех детских садов и двух школ Краснодара, 18 сентября сообщает пресс-служба администрации города.

В результате одного из инцидентов были повреждены линии электропередач. Информации о пострадавших пока не поступало.

Из-за сильного ветра было повреждено несколько крыш жилых домов.

Всего по городу было повалено 8 деревьев. Не щадит ветер дорожные указатели и наружную рекламу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на одной из строительных площадок Краснодара упала стрела работающего крана. Водителю удалось выпрыгнуть из кабины и остаться в живых.

Напомним, на 18 и 19 сентября синоптики передают усиление ветра до 20 м/с.

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