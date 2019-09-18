Брянск, , 17:15 — REGNUM Посылку с психотропным веществом задержали сотрудники Брянской таможни при проверке международных почтовых отправлений, сообщили 18 сентября в пресс-службе Центрального таможенного управления.

Подозрительное почтовое отправление поступило в Брянск с Украины. Внутри находилась пластиковая бутылка без этикетки с неизвестной жидкостью, по документам была заявлена как косметическое средство. Однако, как показала экспертиза, в жидкости было растворено запрещённое психотропное вещество.

«Эксперты определили, что в жидкости содержится 9,2 грамма амфетамина — психотропного вещества, включённого в список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в России ограничен. Вскоре таможенным СОБРом был задержан и получатель «наркотической» посылки, житель Московской области», — уточнил начальник Брянской таможни Игорь Ерошин.

В отношении получателя отправления возбуждено уголовное дело за контрабанду психотропных веществ в крупном размере. Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.