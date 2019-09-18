Брянск, 18 сентября 2019, 17:15 — REGNUM Посылку с психотропным веществом задержали сотрудники Брянской таможни при проверке международных почтовых отправлений, сообщили 18 сентября в пресс-службе Центрального таможенного управления.
Подозрительное почтовое отправление поступило в Брянск с Украины. Внутри находилась пластиковая бутылка без этикетки с неизвестной жидкостью, по документам была заявлена как косметическое средство. Однако, как показала экспертиза, в жидкости было растворено запрещённое психотропное вещество.
В отношении получателя отправления возбуждено уголовное дело за контрабанду психотропных веществ в крупном размере. Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.