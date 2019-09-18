Куала-Лумпур, , 16:43 — REGNUM Почти 1,5 тыс. учебных заведений закрылись в разных частях Малайзии из-за дыма от горения травы на сельскохозяйственных площадях, сообщает 18 сентября газета New Straits Times.

В частности, к утру сегодняшнего дня официально прекратили занятия 1484 школы, в которых учатся более миллиона детей.

Закрыты школы в штатах Селангор, Саравак, Перак, Пенанг, Куала-Лумпур, Негри-Сембилан и Путраджая.

Задымление связывают с процессами, происходящими в Индонезии, где фермеры регулярно поджигают растительность для расчистки полей. Удушливый дым часто идёт в сторону Сингапура и Малайзии.

На данный момент властями Индонезии объявлена чрезвычайная ситуация, и тысячи человек занимаются тушением травяных пожаров.

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