Екатеринбург, , 16:36 — REGNUM Открытое горение ликвидировано пожарными в цехе на заводе «ВИЗ-Сталь» в Екатеринбурге. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о пожаре на предприятии поступило в 16:16 по местному времени. По предварительным данным, в цехе холодной прокатки произошло возгорание гидравлического масла. Площадь пожара составила около 3,2 тысяч кв. метров.

С территории завода эвакуированы 200 человек. Пострадавших нет. С пожаром борются более 70 человек и 25 единиц техники.

В настоящее время ликвидировано открытое горение на площади 500 кв. метров. Тушение производится с помощью воздушно-механической пены.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на складе готовой продукции в Савинском районе Ивановской области. При пожаре никто не пострадал.

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