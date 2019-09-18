Краснодар, , 16:28 — REGNUM Сильный ветер снёс стрелу башенного крана в Краснодаре днём 18 сентября. Также горожане сообщают в социальных сетях о нескольких упавших деревьях, поврежденных вывесках и ограждениях.

По информации «Кубанских новостей», на строительной площадке на улице Восточно-Кругликовской около 13:30 в среду от порыва ветра упала стрела башенного крана, обошлось без пострадавших. Кроме того, на территории детсада на улице Трудовой Славы на игровую площадку упало дерево, также обошлось без пострадавших.

В социальных сетях жители сообщили о нескольких случаях падения деревьев, а также повреждённой крыше дома. Также в районе Энка забор, снесенный ветром, чуть было не задел двух школьников. По прогнозу, сильный ветер сохранится и 19 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, сильный ветер обрушился и на соседнюю Ростовскую область — несколько деревьев упало на припаркованные автомобили.

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