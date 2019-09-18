Москва, , 16:13 — REGNUM Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины, угрожавшего сотруднику ДПС страйкбольными гранатами. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо угроза применения в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Следствие установило, что 16 сентября 2019 года мужчина, находившийся в состоянии наркотического опьянения, в присутствии старшего инспектора ДПС вытащил из рюкзака пиротехнические устройства в виде двух страйкбольных гранат, визуально похожих на осколочные гранаты, и выдернул чеку из обоих устройств. Сотруднику ДПС удалось выхватить одну гранату из руки задержанного, вторую, сработавшую вблизи, — отбросить.

Инцидент произошел на востоке Москвы (ул. Паперника).

Продолжаются следственные мероприятия, в отношении подозреваемого будет избрана мера пресечения.