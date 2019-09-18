Владивосток, , 16:06 — REGNUM Российские пограничники задержали две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые занимались браконьерством в Японском море. Запись операции распространила 18 сентября ФСБ России.

На видео показан осмотр одного из судов и задержание мотобота. Для задержания моторной лодки пограничники применили сигнальный пистолет. Задержанные суда переправляют в Находку.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября пограничники обнаружили браконьеров в районе банки Кито-Ямато в Японском море. Экипаж одной из шхун напал на военнослужащих погранслужбы, четверо из них были ранены. По факту нападения возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Задержаны более 180 граждан КНДР.

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