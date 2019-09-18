Чехов, Московская область, , 16:11 — REGNUM Сотрудники ОМВД России по г.о. Чехов обнаружили и изъяли пистолеты, ружья и патроны, которые прятал в деревне Талеж 64-летний житель Москвы. Операцию провели совместно со специалистами ФСБ России. Об этом сообщает 18 сентября пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Как уточнила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, в доме у подозреваемого обнаружили шесть предметов, «конструктивно схожих с пистолетами различной модификации, ружьем, частями к ним», а также более 150 патронов. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

«В ходе баллистической экспертизы установлено, что один из изъятых предметов и патроны относятся к категории огнестрельного оружия и боеприпасов, пригодных для производства выстрелов. Остальные предметы будут исследованы в рамках возбужденного уголовного дела», — заявила Татьяна Петрова.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, у 42-летнего жителя городского округа Протвино изъяли боеприпасы времён Великой Отечественной войны.

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