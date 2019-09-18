Екатеринбург, , 16:01 — REGNUM На Среднем Урале с начала 2019 года в отношении водителей, имеющих неоплаченные штрафы за нарушения правил дорожного движения, составлено порядка 6,5 административных протоколов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

«В отношении каждого пятого водителя-должника, судами были приняты решения о мере пресечения в виде административных арестов, еще свыше 1,5 тысяч участников дорожного движения, имеющих задолженности по оплате штрафов, были приговорены судами к обязательным работам», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, что в Свердловской области инспекторы ГИБДД проводят акцию «Должник». Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей вовремя оплачивать штрафы за нарушения ПДД, в ином случае, напоминают о том, что неоплата штрафов может стать причиной административного взыскания. Которое при этом не освобождает от уплаты задолженности.

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