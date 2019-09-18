Уфа, , 15:54 — REGNUM Мужчину в Уфе признали виновным в убийстве своей дочери, которое он совершил 4 года назад. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба СУ СК РФ Башкирии.

В ноябре 2018 года на льду водоема вблизи микрорайона «Дема» города Уфы была найдет женская рука. Следователи установили, что отсечена она была примерно в 2015 году.

Несколько месяцев преступление оставалось нераскрытым из-за того, что сотрудники полиции не нашли совпадений среди женщин, которые числились пропавшими.

В ходе розыскных мероприятий одна женщина сообщила, что в 2015 году исчезла ее соседка, которая проживала вместе со своим отцом. Экспертиза установила, что рука принадлежит пропавшей дочери 72-летнего жителя Уфы.

Отец пропавшей женщины сообщил, что обращался по поводу пропажи дочери в полицию. Проверив данную информацию полицейские не нашли его заявления об этом, поэтому подозрение пало на мужчину.

В доме мужчины были обнаружены следы крови, происхождение которых он не смог объяснить.

В ходе следствия, мужчина сознался в том, что в 2015 году находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил свою 42-летнюю дочь кулаком по голове. От этого удара женщина скончалась на месте.

Кроме этого, следователи установили, что ранее мужчина уже был осужден за убийство своей супруги и тещи. Позже его осудили за покушение на убийство своего племянника и угрозу убийством своей дочери.

Суд приговорил мужчину 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с последующим ограничением свободы на 2 года.