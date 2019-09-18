Красногорск, , 15:51 — REGNUM Жители Подмосковья обнаружили в лесу свалку, куда неизвестные выбросили копии паспортов и доверенности на использование личных документов. Как сообщает 18 сентября РЕН ТВ, ранее бумаги хранились во Всероссийском учебно-методическом центре при Минздраве РФ (ФГБУ ДПО ВУНМЦМинздрава России).

В кучу мусора свалены копии дипломов, удостоверений, паспортов и иных личных документов. Каким образом конфиденциальные данные десятков жителей России из разных уголков страны оказались посреди леса, в центре пояснить затруднились, высказав предположение, что документы выбросила организация, которую наняли для утилизации мусора. Находку уже окрестили настоящим кладом для мошенников.

«Мы проходим повышение квалификации в этом учебном центре. Должна была учиться. Не училась. Но должна. Через года два буду опять», — заявила фармацевт Светлана Носенко, чьи документы также обнаружились на странной свалке.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, один из российских операторов фискальных данных (ОФД) допустил утечку в сеть информации об около 14 млн физических и юридических лицах.

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