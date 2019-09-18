Красногорск, 18 сентября 2019, 15:51 — REGNUM Жители Подмосковья обнаружили в лесу свалку, куда неизвестные выбросили копии паспортов и доверенности на использование личных документов. Как сообщает 18 сентября РЕН ТВ, ранее бумаги хранились во Всероссийском учебно-методическом центре при Минздраве РФ (ФГБУ ДПО ВУНМЦМинздрава России).
В кучу мусора свалены копии дипломов, удостоверений, паспортов и иных личных документов. Каким образом конфиденциальные данные десятков жителей России из разных уголков страны оказались посреди леса, в центре пояснить затруднились, высказав предположение, что документы выбросила организация, которую наняли для утилизации мусора. Находку уже окрестили настоящим кладом для мошенников.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, один из российских операторов фискальных данных (ОФД) допустил утечку в сеть информации об около 14 млн физических и юридических лицах.
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