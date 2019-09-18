Ростов-на-Дону, , 15:46 — REGNUM В Ростове-на-Дону спасатели прибыли к торговому центру «Северный» и эвакуировали посетителей. Тревожный сигнал поступил в диспетчерскую службу из-за дыма. Об этом ИА REGNUM проинформировали в региональном управлении МЧС РФ 18 сентября.

Сообщение о задымлении на втором этаже здания торгового центра на проспекте Королёва поступило в 15:18 мск. Прибывшие к месту ЧП спасатели оперативно приступили к эвакуации посетителей.

«По прибытии установлено, что произошло загорание мангала в ресторане. Оно было ликвидировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений», — уточнили в ведомстве.

По последним данным, на улицу было выведено 120 человек. Пострадавших нет.