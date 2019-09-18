Тюмень, , 15:43 — REGNUM Жители частного дома в Тюмени 17 сентября вышли из дома и столкнулись со стаей бродячих собак. Животные растерзали 11 особей домашнего скота и птиц, сообщает «МегаТюмень».

Собаки сделали подкоп под забором и пробрались на участок. Бродячие псы разорвали индюков, бройлеров и кур-несушек. Козы и овцы получили тяжёлые ранения — их пришлось забить.

Тюменцы отмечают, что сегодня стая собак разорвала домашних птиц и коз, а завтра растерзают детей. На данный момент они обратились в городскую службу по отлову собак.