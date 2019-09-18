Псков, , 15:38 — REGNUM В Псковской области с началом учебного года участились случаи пропажи школьников, которые после окончания уроков не вернулись домой. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении СКР, последний такой случай произошёл 17 сентября 2019 года в Великих Луках.

По данным управления, 8-летняя школьница решила не возвращаться домой, так как не знала, как сообщить матери о низком балле за контрольную работу.

Ещё один случай произошёл в Пскове 12 сентября 2019 года: 12-летний мальчик, получив несколько двоек, почти сутки бродил по городу, боясь вернуться домой, пока его не узнали по ориентировке случайные прохожие.

Все пропавшие дети разысканы и возвращены домой к родителям.

Старший инспектор отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета России по Псковской области Лариса Булашова призвала родителей школьников изменить отношение к подобным ситуациям, так как «лишая детей возможности вернуться домой и поделиться с родителями своими трудностями и проблемами, угрожая расправой, можно создать для них безвыходную ситуацию, приводящую к неисправимым и трагическим последствиям, причиной которых оказывается обычная двойка в школе».

Читайте также: За ночь прошли 18 км: пропавших в Туве детей 3 и 7 лет нашли через сутки