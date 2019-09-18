Оренбург, , 15:33 — REGNUM В Оренбургской области объявлен в розыск мужчина, который подозревается с покушении на половую неприкосновенность 17-летней девушки. Предполагаемый злоумышленник попал в поле зрения видеокамеры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Фото подозреваемого с камеры видеонаблюдения Oren.sledcom.ru

По данным следствия, нападение произошло коло 17:20 местного времени (15:30 мск) 15 сентября возле многоэтажного дома № 263 по ул. Терешковой в Оренбурге. Мужчина угрожал девушке сексуальным насилием. Несовершеннолетняя оренбурженка оказала активное сопротивление, на помощь пришли прохожие, и злоумышленник скрылся.

Родители девушки обратились в правоохранительные органы. В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту покушения на насильственные действия сексуального характера.

В розыск объявлен мужчина среднего телосложения, в возрасте 40−50 лет, ростом около 180 см. имеет залысину. В момент нападения был одет в рубашку серого цвета с длинным рукавом, темные штаны, темные ботинки, через плечо находилась сумка темного цвета. Правоохранители просят оказать содействие в задержании подозреваемого.