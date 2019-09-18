Якутск, , 16:56 — REGNUM Прокуратура Якутии сообщила о выявленных на подведомственной территории фактах ненадлежащего отношения местных служб к тушению лесного пожара. Сообщение было опубликовано на сайте ведомства 18 сентября.

Проверка началась в связи с разбирательствами причин аварийного отключения электроэнергии в селе Уянди Усть-Янского района. Ее результаты показали, что это произошло из-за лесного пожара, который никто не тушил.

Дальнейшее разбирательство показало, что в августе на территории района в лесу разгорелся пожар площадью 39 га. Через сутки было принято решение прекратить его тушение. В результате пламя охватило 18 409 га, то есть увеличилось в 472 раза. Этим же пожаром была повреждена ЛЭП, из-за чего прекратилось электроснабжение в селе Уянди.

По материалам прокуратуры было возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 293 УК РФ (Халатность). По факту происшествия ведется следствие. Прокуратура держит дело на контроле. Подозреваемые официальными органами не называются.