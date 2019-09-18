Монровия, , 16:28 — REGNUM Пожар вспыхнул в школе-интернате в городе Пейнсвилл, недалеко от Монровии, столицы Либерии. Погибли по меньшей мере 23 ребенка. Об этом 18 сентября передает агентство ВВС со ссылкой пресс-службу полиции.

Дети спали в здании интерната, примыкающем к мечети, когда возник пожар, предположительно рано утром.

Сотрудники полиции сообщили ВВС, что все еще продолжается поиск тел погибших. Президент Либерии Джордж Уи выразил на своей странице в Twitter «глубочайшие соболезнования скорбящим в это тяжелое время для семей жертв и всей Либерии».

Машины скорой помощи Красного Креста уже увезли тела с места происшествия.

Причина возгорания пока неизвестна. Проводится расследование произошедшей трагедии.