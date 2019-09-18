Архангельск, , 15:13 — REGNUM Эксперты завершили работу по оценке последствий взрыва на военном полигоне под Северодвинском. Об том в своем видеоблоге сообщил глава Архангельской области Игорь Орлов.

«Завершилась незаметная, но непростая работа, связанная с целым комплексом переговоров, экспертных оценок, выработки решений по инциденту в Неноксе. Мы закончили этот комплекс работ. Проведены все возможные оценки, мы требовали включения в процесс всех ресурсов, которыми располагает страна. Результатом проведенной работы стало решение всех экспертов — никакой угрозы нет. Никаких последствий эта авария для жителей Неноксы, Северодвинска и прилегающих территорий не несет, и это подтверждено на самом серьезном уровне», — заявил Орлов.

Губернатор также отметил, что хозяин радиоактивных понтонов, обнаруженных после ЧП местными журналистами, найден.

«Мы добились от хозяев тех конструкций, которые находятся на берегу Белого моря, чтобы они были демонтированы как объекты потенциальной угрозы», — заявил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва на военном полигоне ВМФ России под Северодвинском погибли пять сотрудников госкорпорации «Росатом». Сразу после ЧП уровень радиации в Северодвинске был превышен в два раза.

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