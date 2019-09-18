Красногорск, , 15:24 — REGNUM В Россию пытались провезти партию горшечных цикламен, пораженными личинками западного (калифорнийского) цветочного трипса — карантинным объектом для Российской Федерации. Об этом сообщает 18 сентября пресс-служба управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Горшечные растения прибыли из Нидерландов 7 сентября 2019 года и были изъяты при досмотре на фитосанитарном контрольном посту ЗАО «ЛЦ «Западные Ворота». Наличие западного (калифорнийского) цветочного трипса подтверждено лабораторными исследованиями. Зараженные растения были уничтожены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Как пояснили в управлении Россельхознадзора, личинки и взрослые особи трипса питаются на листьях и цветках растений. Зараженные растения находятся в угнетенном состоянии и могут погибнуть.