Неаполь, Италия, , 15:09 — REGNUM Правоохранительные органы шести стран Евросоюза провели спецоперацию против организаций «пиратского» телевидения, передает Mediaset в среду, 18 сентября.

Операция прошла одновременно с городах Италии, Германии, Греции, Нидерландов, Франции и Болгарии.

Только в Италии услугами «пиратского» телевидения пользуется около 5 миллионов человек, оборот нелегального бизнеса на территории страны составляет 2 млн евро в месяц.

В Италии зрителям предлагалось получить доступ к трансляциям платных каналов за 12 евро в месяц.

В ходе спецоперации правоохранителям удалось конфисковать оборудование некоторых из нарушителей и прервать их работу.