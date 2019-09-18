Оренбург, , 15:08 — REGNUM В Соль-Илецком городском округе Оренбургской области водитель грузовика, который перевозил одежду и пытался скрыться от таможенников. Попытка избежать таможенного контроля стала понятна, когда автомобиль обнаружили. В грузовике находились нелегально ввезенные шубы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Оренбургской таможни.

Стоимость партии немаркированных шуб оценивают в сумму около 29 млн рублей. Согласно сопроводительным документам, «Газель» везла одежду весом 800 кг со стороны Казахстана без указания страны происхождения. При досмотре товара выяснилось, что норковые шубы сшиты в Китае, и на них нет контрольных (идентификационных) знаков (КИЗ).

Меховые изделия изъяты. Возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 15.12 КоАП РФ, которая грозит штрафной санкцией от 2 до 300 тыс. рублей, а также конфискацией товара.