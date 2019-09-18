Мусома, Танзания, , 15:09 — REGNUM Суд округа Мусома области Мара приговорил 41-летнего Ньямашеки Малиму к 60 годам тюремного заключения за принуждение детей к употреблению наркотиков и последовавшие за этим изнасилования. Об этом сообщает газета Mwananchi.

По информации издания, осужденный в течение года с сентября 2017 года по сентябрь 2018 года заставлял 13-летнего и 11-летнего мальчиков курить гашиш, а затем насиловал их.

По словам отца одного из мальчиков, он первым заметил неладное и обратился в полицию. После расспросов сын рассказал, что произошло, и назвал имя насильника. Во время задержания, прошедшего в 2018 году, Малима отрицал свою вину.

Однако медицинская экспертиза подтвердила акты насилия над мальчиками.