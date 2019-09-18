Нижний Тагил, Свердловская область, , 15:01 — REGNUM В Нижнем Тагиле вынесен приговор в отношении трёх бывших сотрудников полиции, обвиняемых в превышении должностных полномочий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила в зависимости от роли степени участия признал экс-сотрудников виновными по пп. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ и приговорил одного из них к пяти годам, а двух других к четырём с половиной годам лишения свободы. Приговор может быть обжалован.

По версии следствия, преступление произошло 3 и 4 октября 2018 года. Вечером 3 октября гражданина вызвали в отдел полиции в целях проверки на причастность к преступлению. В ходе опроса обвиняемые, являясь сотрудниками полиции, угрожали потерпевшему пытаясь заставить его сознаться в преступлении. В свою очередь мужчина постоянно заявлял о своей непричастности к противоправным действиям.

Тогда подсудимые начали избивать потерпевшего, в результате чего нанесли ему телесные повреждения. Не добившись признаний, мужчину отпустили вечером 4 октября.