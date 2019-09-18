Екатеринбург, , 14:35 — REGNUM В Екатеринбурге в средствах массовой информации появилось сообщение о массовой драке и перестрелке в одном из торговых павильонов Таганского ряда на Сортировке. Сообщается, что помимо сотрудников правоохранительных органов на место происшествия приехали несколько машин скорой помощи.

По данным информационного портала Е1, в здании Таганского ряда работники торговых отделов отрицают факт перестрелки, и утверждают, что в случае подобного инцидента услышали бы выстрелы. При этом издание сообщает о том, что павильон № 5 в здании Таганского ряда закрыт для посетителей.

Также отмечается, что полиция проводит проверку по факту сообщений о массовой драке и перестрелке.

Отметим, что ранее появились сообщения о том, что после перестрелки были пострадавшие, но приехавшим на место машинам скорой помощи пришлось вернуться, так как никто за помощью не обратился.