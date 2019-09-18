Тюмень, , 14:31 — REGNUM В Тюмени прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении у местной газеты 36 млн рублей. Большая часть украденных денег была проиграна фигурантом дела в казино и игровых автоматах в Краснодарском крае и Белоруссии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По версии следствия, в период с октября 2016 года по февраль 2018 года житель Тюмени вместе со своей знакомой, главным бухгалтером одной из тюменских газет, похитил у данной организации свыше 36 млн рублей путём перечисления денег на расчётный счёт соучастницы по подложным документам.

Кроме того, 32-летний мужчина обналичил более 9 млн рублей через банковские карты своих знакомых. Большая часть похищенного была проиграна в казино.

Прокуратура Тюменской области в отношении мужчины утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество») и п. «б» ч.3 ст.174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения им преступления»). Его соучастница уже осуждена за мошенничество приговором суда.