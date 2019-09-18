Москва, , 14:28 — REGNUM Уточненные данные о количестве задержанных северокорейских браконьеров озвучили в ФСБ России. Об этом 18 сентября сообщило ТАСС со ссылкой на ведомство.

По новой информации, на двух шхунах, которые остановили в Японском море, было задержано более 180 граждан Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что во время инцидента было задержано более 80 браконьеров.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября российские пограничники, патрулируя акваторию Японского моря, обнаружили суда из КНДР, которые вели в территориальных водах России браконьерский промысел морепродуктов. На одной из шхун экипаж напал на досмотровую команду погранслужбы. В результате инцидента пострадало четверо пограничников, один из которых получил пулевое ранение.

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