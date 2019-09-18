Киев, , 14:26 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали семерых членов группировки, которые могут быть причастны к убийствам члена руководства компании Caparol, а также начальника отдела рекламы Киевского метрополитена. Об этом сообщили 18 сентября в пресс-службе Национальной полиции Украины.

В сентябре 2016 года в селе Крушинка Киевской области во время утренней пробежки был убит директор компании Caparol Павел Заможный. Полицейские установили детали подготовки и совершения преступления, но не смогли выйти на подозреваемых.

«Удалось полностью установить процесс подготовки преступления, исполнения и сокрытия следов и уничтожения вещественных доказательств. Но не было главного — подозреваемых, не хватало какой-то детали, возможно из-за потери времени», — рассказал начальник управления полиции Киевской области Андрей Небытов.

В январе 2019 года на Украине был убит начальник отдела рекламы Киевского метрополитена.

«Большое количество оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий в течение почти девяти месяцев дали возможность выйти на преступную организацию, участники которой специализировались на совершении особо тяжких преступлений», — добавил Небытов.

Он отметил, что собранные материалы позволили следователям утверждать, что два убийства были совершены одними и теми же людьми. В ходе 21 обыска у подозреваемых были изъяты оружие, боеприпасы, материальные ценности и носители информации. Семерым участникам группы объявили о подозрении, им грозит пожизненное заключение.

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