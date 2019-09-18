Санкт-Петербург, , 14:27 — REGNUM В Петербурге следственные органы выясняют обстоятельства бытового конфликта в магазине с участием несовершеннолетнего юноши, после которого другой участник инцидента — грузчик — скоропостижно скончался по неизвестной причине. Возбуждено уголовное дело, назначена экспертиза.

Как сообщили утром 18 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, конфликт возник накануне вечером в сетевом магазине на улице Есенина в Выборгском районе города. В него были вовлечены 16-летний петербуржец, кассир и грузчик магазина. Последний по неустановленным причинам скончался на месте. После стычки юноша скрылся, но вскоре был задержан и доставлен в полицию.

Днем в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу уточнили, что в отношении 16-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Грабёж с применением насилия не опасного для жизни и здоровья»).

По версии СКР, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый пытался вынести бутылку водки мимо кассы. Его догнал грузчик, 1970 года рождения, между ними завязалась борьба, в ходе которой, однако, никто никому ударов не носил. Затем в потасовку вмешалась кассирша, которую молодой человек ударил бутылкой по голове, причинив телесные повреждения.

«Грузчик самостоятельно ушел в подсобное помещение, где через непродолжительное время было обнаружено его тело <…> назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти грузчика», — заявили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

В отношении подозреваемого решается вопрос о мере пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.