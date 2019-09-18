Иркутск, , 14:03 — REGNUM Буквально на следующий день после того, как руководитель пресс-службы иркутского правительства и губернатора Ирина Алашкевич заявила о своей отставке после обнародования скандальной записи с оскорблением пострадавших от наводнения, в Приангарье случилось новое назначение. Как следует из официального сообщения, с 17 сентября временно замещать должность начальника управления пресс-службы и информации губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области назначен Павел Добродеев. До этого он три года работал в должности заместителя начальника экспертного управления губернатора и правительства Иркутской области.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась аудиозапись, на которой якобы руководитель пресс-службы иркутского правительства и губернатора Ирина Алашкевич нелестно отзывается в адрес пострадавших от мощнейшего наводнения в Приангарье, называет их «быдлом» и «бичевнёй».

Поначалу сама чиновница заявляла, что эта запись является фальсификацией. Но когда в ходе визита российского президента Владимира Путина в Тулун 2 сентября 2019 года один из участников встречи спросил, отправят ли в отставку чиновницу, назвавшую пострадавших от наводнения «бичами» и «быдлом», глава государства выразил надежду, что иркутский губернатор Сергей Левченко примет по ней «соответствующее решение».

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Спустя некоторое время Алашкевич сама заявила о том, что уходит в отставку и попросила прощения за свои резкие слова.

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