Камышлов, Свердловская область, , 14:01 — REGNUM На Среднем Урале организована доследственная проверка по информации о том, что в одном из сёл Камышловского района группа несовершеннолетних совершает противоправные действия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

По поступившей в правоохранительные органы информации инциденты происходят с начала 2019 года. Группа подростков регулярно нападает на сверстников и взрослых из хулиганских побуждений. Свои «подвиги» несовершеннолетние записывают на видео и выкладывают ролики в интернет.

Отметим, что в ходе доследственной проверки следователи установят достоверность поступивших сведений, и по её результатам будет принято процессуальное решение.