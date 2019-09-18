Казань, , 13:47 — REGNUM В Ново-Савиновский районный суд Казани поступило уголовное дело напавшего на одну из гимназий подростка с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера.

«Дело рассматривается в общем порядке, с допросом потерпевших, свидетелей и исследованием письменных материалов. По итогам рассмотрения выносится постановление», — цитирует представителя суда ТАСС.

В прокуратуре республики уточнили, что эксперты признали подростка невменяемым. В связи с этим и требуется принудительное лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел утром 13 мая в казанской гимназии №7. Вооруженный пневматическим пистолетом подросток взял в заложники одноклассников. В результате происшествия, к счастью, никто не пострадал. Подросток был задержан. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»).

С ходе слушаний в отношении подростка была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. При этом подростку предоставляется возможность проходить консультации психолога.

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