Иваново, 18 сентября 2019, 13:47 — REGNUM Нарушения требований безопасности, гигиены, санитарии выявила Кинешемская городская прокуратура в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Ивановской области, сообщила 18 сентября пресс-службе регионального надзорного ведомства.
В частности, в помещении помывочной в колонии прокуроры обнаружили на стене разбитую плитку с острыми краями. Также в здании обнаружено отслоение штукатурки, сырость.
Прокуратурой города в адрес начальника ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Ивановской области внесено представление об устранении нарушений законодательства, оно находится на рассмотрении.