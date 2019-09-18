Иваново, , 13:47 — REGNUM Нарушения требований безопасности, гигиены, санитарии выявила Кинешемская городская прокуратура в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Ивановской области, сообщила 18 сентября пресс-службе регионального надзорного ведомства.

В частности, в помещении помывочной в колонии прокуроры обнаружили на стене разбитую плитку с острыми краями. Также в здании обнаружено отслоение штукатурки, сырость.

«Сотрудниками места содержания под стражей меры по обеспечению личной безопасности подозреваемых, обвиняемых не приняты, данные нарушения своевременно не устранены», — уточнили в прокуратуре.

Прокуратурой города в адрес начальника ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Ивановской области внесено представление об устранении нарушений законодательства, оно находится на рассмотрении.