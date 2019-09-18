Октябрьский район, , 13:37 — REGNUM Подозреваемого в осквернении памятного знака в селе Аксай Октябрьского района Волгоградской области задержали полицейские. Об этом сообщили 18 сентября в пресс-службе регионального УМВД. Вандалом оказался местный житель, в отношении него возбуждено уголовное дело.

В задержании участвовали сотрудники Центра по противодействию экстремизму, оперуполномоченные уголовного розыска и участковый уполномоченный полиции. 30-летний житель села Аксай сознался в преступлении, мотивы, толкнувшие его на осквернение памятного знака жертвам холокоста, устанавливаются. Как сообщало ИА REGNUM расследование этого дела взял под личный контроль начальник регионального УМВД генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко.

Памятный знак расположен в парке по улице Красная на месте гибели 68 человек — жертв немецко-фашистской оккупации 1942−1943 годов. Обелиск установили в рамках проекта Российско-Еврейского конгресса и центра «Холокост».

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