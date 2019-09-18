Неаполь, Италия, , 13:36 — REGNUM Прибывшие в Неаполь на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов (ЛЧ) болельщики футбольного клуба «Ливерпуль» подверглись нападению неизвестных лиц. Об этом 18 сентября сообщает Goal.com.

Согласно данным полиции, приводимым источником, нападение произошло в Неаполе 17 сентября.

«Около шести часов вечера по местному времени группа мужчин на скутерах подъехала к болельщикам, а затем атаковала их», — говорится в сообщении полиции.

Также сообщается, что в результате нападения двое мужчин из Великобритании, возрастом 26 и 46 лет, получили порезы и ссадины головы и им впоследствии была оказана помощь медиков.

«Впоследствии они посетили матч», — говорится в сообщении полиции.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее клуб «Наполи» уверенно переиграл команду «Ливерпуль» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:0.