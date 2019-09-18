Ялта, Крым, , 13:27 — REGNUM В правоохранительных органах Крыма назначена служебная проверка по факту противоправной деятельности ялтинских полицейских, которые подозреваются в организации канала нелегальной миграции. Об этом ИА REGNUM 18 сентября сообщили в пресс-службе МВД РК.

«Если вина сотрудников подтвердится, их уволят из органов внутренних дел за проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника полиции. А их непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности за упущения в профилактической и воспитательной работе с личным составом», — уточнили в МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму задержали сотрудников полиции, которые организовали на полуострове канал нелегальной миграции. По данным главного управления СКР по Крыму и Севастополю, организатором преступной группы выступил начальник отдела по вопросам гражданства УМВД России по городу Ялте.

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