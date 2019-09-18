Ялта, Крым, 18 сентября 2019, 13:27 — REGNUM В правоохранительных органах Крыма назначена служебная проверка по факту противоправной деятельности ялтинских полицейских, которые подозреваются в организации канала нелегальной миграции. Об этом ИА REGNUM 18 сентября сообщили в пресс-службе МВД РК.
Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму задержали сотрудников полиции, которые организовали на полуострове канал нелегальной миграции. По данным главного управления СКР по Крыму и Севастополю, организатором преступной группы выступил начальник отдела по вопросам гражданства УМВД России по городу Ялте.
Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму разоблачили полицейских, организовавших канал нелегальной миграции