Каа-Хемский район, , 13:19 — REGNUM В Каа-Хемском районе Тувы 9-летний ребёнок попал в больницу с электротравмой кистей обеих рук. Несчастный случай произошёл, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, около 15 часов 16 сентября.

Проживающий в селе Эржей мальчик играл в это время возле дома. В какой-то момент он забрался в трансформаторную будку и был поражён электрическим током.

«По предварительным данным, трансформаторная будка не была заперта», — отметили правоохранители.

Пострадавшего доставили в центральную районную больницу, где ему оказывают необходимую помощь. Тем временем, сотрудники полиции и СКР проводят проверку для установления обстоятельств произошедшего.

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