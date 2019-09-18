Симферополь, , 13:12 — REGNUM В Ялте задержали полицейских, которые организовали на полуострове канал нелегальной миграции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления СКР по Крыму и Севастополю.

«Организатором преступной группы выступил начальник отдела по вопросам гражданства УМВД России по городу Ялте. Он привлёк своих подчинённых — замначальника отделения по вопросам миграции отдела полиции «Массандровский», а также троих местных жителей, которые выступали в качестве посредников при получении и передаче взяток от лиц, обратившихся за ускоренным и беспрепятственным оформлением российского гражданства», — сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в» части 5 статьи 290 УК РФ — получение взятки организованной группой в крупном размере. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении сотрудницы подразделения по вопросам миграции ОМВД по Ленинскому району Крыма, подозреваемую в превышении должностных полномочий.

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