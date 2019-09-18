Симферополь, 18 сентября 2019, 13:12 — REGNUM В Ялте задержали полицейских, которые организовали на полуострове канал нелегальной миграции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления СКР по Крыму и Севастополю.
Возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в» части 5 статьи 290 УК РФ — получение взятки организованной группой в крупном размере. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении сотрудницы подразделения по вопросам миграции ОМВД по Ленинскому району Крыма, подозреваемую в превышении должностных полномочий.
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