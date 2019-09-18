Москва, , 13:12 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения северокорейскими браконьерами на российских пограничников в Японском море, сообщает 18 сентября пресс-служба СКР.

По данным следствия, 17 сентября в исключительной экономической зоне России в акватории Японского моря российские пограничники обнаружили рыболовные шхуны под флагом КНДР, которые осуществляли браконьерский промысел водных биологических ресурсов.

В ходе проверки судна северокорейские браконьеры оказали активное сопротивление, в результате чего четверо пограничников получили повреждения, один из них — огнестрельное ранение.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

Как сообщало ИА REGNUM, две северокорейские рыбацкие шхуны, члены экипажей которых напали на российских пограничников в Японском море, под конвоем прибыли в порт Находка. Всего сотрудники ФСБ России задержали в общей сложности более 80 граждан КНДР.

В свою очередь, в МИД России выразили серьезную озабоченность временному поверенному в делах КНДР в РФ. Северокорейский дипломат был уведомлен, что «российская сторона предпринимает решительные шаги по задержанию лиц, совершивших противоправные действия», и требует от корейской стороны принятия исчерпывающих мер для недопущения подобных случаев.

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